Sudan: USA, Arabia Saudita, Qatar e Turchia chiedono il cessate il fuoco per l’Eid musulmano

(PRIMAPRESS) - SUDAN - Il capo dell'esercito del Sudan, il generale Abdel Fattah al-Burhan, ha ricevuto telefonate separate dai ministri degli esteri degli Stati Uniti, dell'Arabia Saudita e del Qatar, anche dal presidente turco e dal capo dell'intelligence egiziana, secondo quanto riferito da una dichiarazione dell'esercito.

Le chiamate sono arrivate per convincere sia l'esercito che le forze paramilitari di supporto rapido (RSF) ad accettare un cessate il fuoco di tre giorni attraverso l'Eid musulmano la festa del sacrificio iniziata oggi venerdì 21 aprile.

Anche il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha fatto appello alle fazioni in guerra per un cessate il fuoco durante la festa musulmana dell'Eid al-Fitr per consentire ai civili di raggiungere aree sicure mentre le forze rivali hanno combattuto per il sesto giorno di scontri.

Migliaia di civili sono fuggiti ieri dalla capitale Khartoum. Un gran numero di persone ha chiesto asilo in Ciad per sfuggire ai combattimenti nella regione occidentale del Darfur. Gli Stati Uniti hanno affermato che invieranno più truppe nella regione nel caso in cui decidessero di evacuare la loro ambasciata a Khartoum. - (PRIMAPRESS)