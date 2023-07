Sudan: 40 civili dell’etnia Masalit uccisi in un giorno dalle milizie arabe in Darfur

(PRIMAPRESS) - SUDAN - Sono almeno 40 i civili uccisi in un solo giorno nella parte occidentale della già martoriata regione del Darfur Alcuni testimoni hanno riferito di ripetuti attacchi da parte delle milizie arabe e delle Forze di supporto rapido contro la popolazione non araba della città. La maggior parte delle vittime appartengono all'etnia non araba dei Masalit che nelle ultime settimane è stata duramente colpita. Secondo Human Right Watch nelle città di Mesterei e di El Geneina sono stati uccisi 68 masalit. - (PRIMAPRESS)