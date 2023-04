Spazio: la sonda Juice dell’Esa in viaggio verso Giove. Ricercherà mondi extraterrestri

(PRIMAPRESS) - GUYANA FRANCESE - Juice in viaggio verso Giove. Dopo il rinvio di ieri a causa del maltempo, la sonda dell'Esa, è ora in volo alla volta di Giove. Il decollo del razzo vettore Ariane 5 dallo spazioporto di Kourou, nella Guyana francese, è avvenuto come previsto alle 14:14 ora italiana, a 24 ore esatte dal precedente programma. Questo è l'inizio di un viaggio di otto anni per Juice (Jupiter Icy Moons Explorer), la missione di punta dell'Agenzia spaziale europea (ESA), con l'obiettivo di esplorare il quinto pianeta del sistema solare e le sue lune ghiacciate, alla ricerca di ambienti adatti a ospitare la vita. "Abbiamo atteso Juice per molti anni e ne aspetteremo altri otto prima che raggiunga Giove, ma le 24 ore tra il primo tentativo di lancio e secondo sembrano un'eternità", aveva twittato il direttore generale dell'Esa, Josef Aschacher. "Buona fortuna a tutte le squadre - ha aggiunto - e l'augurio di bel tempo per un lancio perfetto".

Secondo il programma di volo, la sonda da sei tonnellate si separa dal razzo 27 minuti dopo il decollo, a un'altitudine di circa 1.500 chilometri. Juice andrà alla ricerca di ambienti abitabili per forme di vita extraterrestri. Non raggiungerà la sua destinazione fino al 2031, a più di 620 milioni di chilometri dalla Terra. - (PRIMAPRESS)