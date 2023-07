Spagna oggi al voto per il rinnovo del Parlamento. Sondaggi favorevoli per Pp e la destra di Vox

(PRIMAPRESS) - SPAGNA - Dalle 9 di questa mattina fino alle 23 saranno aperte le urne in Spagna per il rinnovo del Parlamento. Sono oltre 37 milioni gli spagnoli chiamati al voto. Il Partito popolare è avanti nei sondaggi col 34%, seguito dai socialisti del premier Sanchez al 28%. All'ultimo comizio il primo ministro ha ricordato i risultati del suo governo ma che non avrebbero visto politiche a favore dei lavoratori. Il leader del Pp, Feijoo, è stato acclamato da migliaia di sostenitori a La Coruna. Avanza l'estrema destra con Vox che aspira a entrare in un esecutivo di coalizione con il Pp,per la prima volta dalla caduta di Franco. - (PRIMAPRESS)