Siria, raid aereo forse israeliano su Homs: morti 5 soldati. È il terzo attacco su Damasco

(PRIMAPRESS) - SIRIA - Cinque soldati siriani sono rimasti feriti dopo la mezzanotte ora locale in un attacco aereo attribuito a Israele vicino a Homs, nella Siria centrale. Il terzo attacco in Siria in più di tre giorni, dopo che la capitale Damasco è stata presa di mira per due notti consecutive,il 30 e il 31 marzo, da raid aerei attribuiti da Da masco a Israele. "Oggi intorno alle 00:35 il nemico israeliano ha effettuato un'aggressione aerea da Beirut prendendo di mira posizioni nella città di Homs",ha riferito. l'agenzia di stampa ufficiale siriana. - (PRIMAPRESS)