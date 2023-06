Silvio Berlusconi è morto. Il presidente di Forza Italia era ricoverato al San Raffaele

(PRIMAPRESS) - MILANO - Questa mattina i figli di Silvio Berlusconi sono accorsi all'ospedale San Raffaele dove il presidente di Forza Italia era ricoverato da tre giorni. Il presidente di Forza Italia era tornato in ospedale tre giorni fa, dopo un precedento lungo ricovero per una leucemia con conseguente polmonite. Stama- ne la preoccupazione per le sue condi- zioni è cresciuta e i familiari lo han- no raggiunto al San Raffaele. Nato a Milano nel 1936, Berlusconi è stato costruttore e poi il creatore della tv privata italiana. E' stato presidente del Milan e attualmente era il numero 1 del Monza. La discesa in politica nel 1994. Quattro volte premier, fino al 2011. - (PRIMAPRESS)