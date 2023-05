Serbia: ancora sangue, 8 persone uccise e 13 ferite. Alto il numero di armi pro-capite

(PRIMAPRESS) - SERBIA - Non si è ancora spenta la vicenda del 13enne di Belgrado che ha usato la pistola di suo padre per uccidere otto dei suoi compagni di scuola e una guardia di sicurezza che questa notte si è verificato un nuovo fatto di sangue con otto persone uccise e 13 ferite dopo che un uomo armato a bordo di un'auto in movimento ha aperto il fuoco sui passanti in una città a sud della capitale serba ed è fuggito.

Il fatto è avvenuto nella tarda serata di ieri sera vicino alla città di Mladenovac, circa 50 km (30 miglia) a sud di Belgrado, secondo la televisione di stato. L'attaccante di 21 anni ha usato un'arma automatica per sparare a caso alle persone, afferma il rapporto RTS, affermando che la polizia stava ancora cercando il sospetto che è fuggito dopo l'attacco. Il ministro dell'Interno serbo Bratislav Gasic ha definito la sparatoria "un atto terroristico", afferma il rapporto. Sul posto sono state inviate ambulanze, unità speciali di polizia ed elicotteri.

Tutto sta avvenendo nel clima di cordoglio delle uccisioni avvenute a scuola. Ieri infatti decine di studenti vestiti di nero e con in mano dei fiori, hanno reso omaggio alle vittime. La gente piangeva e si abbracciava fuori dalla scuola, ancora isolata dalla polizia dopo l'attacco di mercoledì, davanti a mucchi di fiori, piccoli orsacchiotti e palloni da calcio.

I Balcani sono tra le prime regioni in Europa per numero di armi pro capite e la Serbia è inondata di armi rimaste dalle guerre degli anni '90. Tuttavia, il paese ha leggi severe sulle armi e l'ultima sparatoria di massa è avvenuta nel 2013, quando un veterano di guerra ha ucciso 13 persone in un villaggio della Serbia centrale.

Giovedì le autorità si sono mosse per rafforzare ulteriormente il controllo delle armi e la polizia ha esortato i cittadini a chiudere a chiave le armi e tenerle lontane dai bambini. - (PRIMAPRESS)