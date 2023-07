Scontri Francia, oggi i funerali di Nael. Mille arresti e la polizia parla di “rivolta sociale”

(PRIMAPRESS) - FRANCIA - È allarme generale oggi in Francia per gli scontri e le tensioni che potrebbero crescere oggi con i funerali del 17 enne Nael il ragazzo maghrebino ucciso che ha scatenato da 4 giorni le violenze da Nanterre alle Banlieau. Sono altri mille arrestati nella quarta notte consecutiva di scontri a seguito della morte di Nahel ucciso da un agente in un posto di blocco a Nanterre. Oggi si teme una recrudescenza degli scontri con incendi e saccheggi durante i funerali del ragazzo. A Rouen, nel Nord, un 20enne è morto cadendo dal tetto di un supermercato. Presi di mira carceri, commissariati,caserme e municipi.Macron ha chiesto ai genitori di tenere in ca- sa i figli. Nel centro di Parigi sono stati schierati i blindati per la preoccupazione di un peggioramento della situazione che la polizia ha definito di rivolta sociale, una "guerra civile". - (PRIMAPRESS)