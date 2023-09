Sbarchi record migranti a Lampedusa: Francia e Germania chiudono le frontiere dall’Italia

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il dato di cronaca sulla questione migranti in Italia è che gli arrivi si sono triplicati. Sono oltre 2mila -anche se il conteggio è ancora in corso per nuovi arrivi oltre ai 33 barchini giunti dalla mezzanotte i migranti presenti all'hotspot di Lampedusa. La Prefettura di Agrigento,per alleggerire la struttura dell'isola, ha dispo- sto il trasferimento di circa 600 persone con il traghetto di linea che in serata arriverà a porto Empedocle. In arrivo anche la nave Diciotti della Guardia costiera che servirà per aumentare e accelerare i trasferimenti verso altri centri di accoglienza. Il dato politico che rischia di creare una frattura in Europa è che Germania e Francia chiuderanno le frontiere agli arrivi dei migranti dall'Italia.

Berlino ha sospeso l'accoglienza volontaria. La decisione è stata comunicata a Roma con una lettera. Il ministero degli Interni tedesco ha spiegato che in un contesto di "elevata pressione migratoria verso la Germania" e della "sospensione in corso dei tra- sferimenti in base alla Convenzione di Dublino,l'Italia è stata informata ad agosto che la selezione e i processi per la ridistribuzione dei migranti saranno sospesi fino a nuovo avviso". Saranno confermati solo i già accettati.

Stessa iniziativa da parte del ministro dell'Interno francese Gerald Darmanin ha annunciato oggi duran- te una visita a Mentone, il rafforza- mento del dispositivo di sicurezza alla frontiera con l'Italia per lottare con- tro l'immigrazione clandestina, dove a suo parere la pressione del flusso mi- gratorio sta aumentando. "Abbiamo un aumento del 100% dei flus- si che colpisce le Alpi Marittime e tutta la regione delle Alpi", ha affer- mato Darmanin. Le unità di forze mobili passeranno da 2 a 4 con 200 fra gendarmi e poliziotti.



- (PRIMAPRESS)