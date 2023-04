San Pietroburgo: il blogger russo Vladlen Tatarsky vittima dell’esplosione allo Street Bar

(PRIMAPRESS) - SAN PIETROBURGO - Non sono ancora chiari i contorni dell'esplosione che oggi ha colpito un caffè nella città russa di San Pietroburgo. Vittima dell'attentato è stato un blogger militare e integralista ucciso insieme a più di una dozzina di persone rimaste ferite.

Secondo le notizie russe, il blogger Vladlen Tatarsky è stato ucciso nell'esplosione al caffè "Street Bar" nella seconda città più grande della Russia. I rapporti non menzionavano alcuna rivendicazione di responsabilità né fornivano dettagli su quello che chiamavano un "ordigno esplosivo" portato da un visitatore. Le prime ricostruzioni parlano di una statuetta in cui sarebbe stato inserita una carica esplosiva. La statuetta sarebbe stata donata al blogger da una ragazza.

I media russi e i blogger militari hanno detto che Tatarsky stava incontrando membri del pubblico e che una donna gli ha regalato una statuetta che apparentemente è esplosa. - (PRIMAPRESS)