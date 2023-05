Russia: attacco di droni ucraini all’alba nel centro di Krasnodar. Non ci sono vittime

(PRIMAPRESS) - RUSSIA - Diverse esplosioni si sono verificate all'alba nel centro di Krasnodar, capoluogo dell'omonimo territorio meridionale russo. Lo riferiscono i media locali,secondo i quali le difese aeree della città sono entrate in azione dopo che il centro è stato attaccato da droni. Le autorità regionali citate dall'agenzia Tass confermano almeno un'esplosione, aggiungendo che ci sono danni materiali ma "secondo le stime iniziali nessuno sarebbe rimasto ferito".

Nelle ore precedenti gli USA avevano tenuto a ribadire all'Ucraina di non supportare l'uso di attrezzature americane per attaccare obiettivi all'interno della Russia. Lo ha detto alla Cnn il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby "Abbiamo ancora una volta reso molto chiaro agli ucraini le nostre aspettative sull'attaccare la Russia: non vogliamo incoraggiare o consentirlo e di sicuro non vogliamo che nessuna attrezzatura prodotta negli Usa venga utilizzata per attacchi sul suolo russo". - (PRIMAPRESS)