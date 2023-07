Rivolta in Francia. Altri 7mila poliziotti arrivati in serata. Riunione all’Eliseo e allarme sindaci

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Concluso il summit all'Eliseo per azioni di contrasto agli scontri in Francia che da cinque giorni stanno mettendo a ferro e fuoco le città dopo l'uccisione da parte di un poliziotto del 17enne Mahel. Ma al momento non trapela nessuna comunicazione del governo. Intanto oltre ai 45mila poliziotti schierati da due giorni se ne aggiungeranno altri 7mila, come ha anticipato oggi il ministro Darmanin per affrontare la sesta notte di possibili scontri in Francia. Fra questi agenti in antisommossa per contrastare le tensioni e cortei violenti in molte città della Francia, molti nella regione Ile-de-France. Ciò che sta sorprendendo gli osservatori della rivolta è l'età media dei manifestanti che non supera i 17 anni, proprio come la vittima. - (PRIMAPRESS)