Ravenna: allarme per l’esondazione del fiume Santerno. A Faenza cittadini sui tetti

(PRIMAPRESS) - RAVENNA - Anche il fiume Santerno è esondato nella zona tra Cà di Lugo e San Lorenzo, nel territorio comunale di Lugo, in provincia di Ravenna. L'acqua è sulla strada provinciale in via Fiumazzo,sulla destra del fiume. Sul posto Polizia e Carabinieri. In via precauzionale era stato chiuso il ponte di Cà di Lugo ed erano state evacuate le abitazioni in prossimità e nei luoghi a rischio. Si stanno allestendo i palazzetti Pala Sabin e Pala Lumagni pe raccogliere le persone che dovrenno abbandonare le case.

Case inondate nel centro storico. Si moltiplicano foto e messaggi sui social di persone che a Faenza,nel Ravennate,chiedono aiuto poiché le loro case sono invase dall'acqua. Alcuni sono saliti sui tetti per sfuggire all'acqua. "Abbiamo aperto Palazzo del Podestà. Chi sta lasciando le proprie case nel centro storico può recarsi lì. Tutte le forze disponibili sono al lavoro per effettuare i soccorsi". Così il sindaco di Faenza, Massimo Isola,dopo la grave inondazione che sta colpendo la città. Tutte le forze disponibili sono al la- voro per effettuare i soccorsi" - (PRIMAPRESS)