Praga: iniziato il bilaterale tra Peter Fiala e Meloni su temi di migranti, crescita ed ed energia

(PRIMAPRESS) - PRAGA - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato a Villa Kramar, residenza del Primo Ministro della Repubblica Ceca, Peter Fiala. Tra i temi dell'incontro: migranti (in pieno scontro provocato dalla Francia), il Patto di Stabilità e Crescita e l'energia, oltre ai rapporti economici tra i due Paesi. Al termine dell'accordo bilaterale, Fiala e Meloni rilasceranno dichiarazioni congiunte alla stampa presso il palazzo del governo (Urad Vlady). Alle 17 il premier si sposterà al Castello di Praga per incontrare il presidente della Repubblica, Petr Pavel. I colloqui riguarderanno principalmente questioni internazionali, dal pieno sostegno all'Ucraina alla preparazione del prossimo vertice Nato in programma a luglio a Vilnius.

L'attenzione all'economia è un aspetto naturale del dialogo tra Italia e Repubblica Ceca: nel 2022 l'interscambio ha raggiunto il valore record di 17,2 miliardi di euro (+18,2 per cento rispetto al 2021), senza dimenticare che nel Repubblica Ceca c'è una consolidata presenza imprenditoriale italiana con oltre tremila aziende, molte delle quali con attività produttive. Da sottolineare, inoltre, il livello degli investimenti diretti esteri (IDE) che nel 2020, anno segnato dalla pandemia, ha raggiunto i 4,3 miliardi di euro. L'incontro tra Meloni e Fiala consentirà inoltre di evidenziare l'opportunità di negoziare entro la fine di quest'anno la riforma del Patto di stabilità e crescita. - (PRIMAPRESS)