Politica: la lunga settimana di confronto di riforme. La Russa: “Che siano condivise”

ROMA - Parte questa settimana l'atteso e lungo confronto della politica sulla questione Riforme. La premier Meloni, dopo il tentativo di Renzi nella sua posizione di Presidente del Consiglio, ci riprova a parlarne, Nella giornata di ieri ci sono state diverse dichiarazioni della maggioranza di governo e dei rappresentanti di Camera e Senato. La Russa ha auspicato un confronto con le opposizioni per riforme condivise "ci deve o per lo meno bisogna provare a fare in modo che ci sia". Così il presidente del Senato, La Russa, al Tg1."Io trovo molto interessante la scelta del governo Meloni di aprire un confronto con tutte le forze politiche e credo che facciano bene anche quelle di opposizione a prepararsi a un ascolto e a un confronto serio",ha auspicato "Il Senato non resterà estraneo-ha aggiunto-proporrò ai capigruppo di tutti i partiti una giornata di confronto". Con sfumature diverse anche la posizione del ministro degli Esteri, Antonio Tajani ieri nel programma di Lucia Annunziata. Dalla maggioranza arriva soprattutto l'invito alla segretaria del Pd, Elly Schlein di non continuare a "dire solo no" ma utilizzare un fattivo confronto. Una critica che è arrivata anche da una parte del partito democratico e dalla uscita di Cotarelli che ha lasciato Pd e Senato.