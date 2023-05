Pnrr, Meloni: “Il nostro piano è il più grande d’Europa”. Le modifiche entro il 31 agosto

(PRIMAPRESS) - ROMA - Giorgia Meloni lo aveva detto ieri, intervenendo al Festival dell'Economia di Trento e lo ha ribadito in una intervista di oggi: "Per il Pnrr, ci siamo e rispetteremo "Il nostro piano è il più grande d'Europa, e una sua revisione richiede una verifica attenta per scongiurare il rischio di fare in fretta e male. La scadenza per proporre modifiche è il 31 agosto 2023". Fitto lavora con la Commissione Ue e "le Amministrazioni per assicurare la piena attuazione degli interventi. Siamo nei tempi". Sulle riforme: "Abbiamo preso un impegno chiaro con il popolo italiano e intendiamo rispettarlo. La Terza Repubblica è un obiettivo a portata di mano" - (PRIMAPRESS)