PNRR, Fitto: “Per la terza rata ci confronteremo con l’Ue per non disperdere risorse”

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Per la terza rata, del valore di 19 miliardi, riferita ai 55 obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza assegnati all'Italia nel secondo semestre 2022, si proseguirà con l'invio di ulteriore documentazione in un confronto costante e propositivo con la Commissione europea per raggiungere questo obiettivo che nelle prossime ore dovrà trovare una soluzione anche perchè si completa il mese di proroga", lo ha detto il ministro Fitto intervenendo oggi al Senato e poi nel pomeriggio alla Camera.

Il governo, dunque, oggi fa il punto nel question time in Parlamento sulla situazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e sui 19 miliardi di terza rata che il governo attende dalla Commissione europea. "Non tutti i comuni erano in grado di rispondere con efficienza alla realizzazione dei progetti. Noi faremo una verifica con l'Anci e poi ci confronteremo con la Connissione europea. Quindi non perdendo i fondi ma per non disperdere le risorse e canalizzarli nelle opere giuste". - (PRIMAPRESS)