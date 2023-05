Pnrr, Fitto: “5 paesi membri hanno chiesto la modifica”. Meloni: “Entro il 31 agosto le variazioni”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dalla cabina di regia oggi a Palazzo Chigi emergono le prime informazioni sui cambiamenti che dovranno essere apportati dal governo al Piano di Resilenza dell'Italia. Il ministr9 incaricato con l'Europa, Fitto ha sottolineato che non ci sono ritardi ma nei tempi previsti. Il governo ha raggiunto 55 degli obiettivi concordati con l'Ue ed entro giugno 2926 saranno presentati il 100% dei progetti con un piano da 220 miliardi in tre rate. Fitto ha anche ricordato che 5 paesi membri hanno chiesto di operare modifiche al Pnrr per oggettivi cambiamenti in questi anni.

Là premier Meloni: modifica Pnrr è lavoro delicato "Il Pnrr è un'opportunità straordinaria per l'Italia.E' uno strumento prezioso, che questo governo considera strategi- co". Così la premier Meloni, durante la cabina di regia sul Pnrr. "Il Piano è nato in un periodo storico diverso da quello attuale. Ora ci sono nuove priorità, è necessario aggiornarlo". Il governo ha lavorato da subito con la Commissione Ue,"per formalizzare le proposte di modifica entro il 31 agosto.Un lavoro delicato, che il governo sta portando avanti con la massima attenzione e responsabilità". - (PRIMAPRESS)