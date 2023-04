Partecipate: a maggio la ratifica dei vertici delle “big five”. Sorpresa Cingolani a Leonardo

(PRIMAPRESS) - ROMA - A maggio ci sarà la ratifica delle nomine indicate per le aziende partecipate dal Ministero del Tesoro ma con una mano significativa della premier Giorgia Meloni dopo una lunga discussione con gli alleati di governo. Ma la stessa Meloni ha tenuto a sottolineare che si è puntato sulle competenze di provata esperienza manageriale.

Gli interessi si sono particolarmente appuntati sulle "big 5", perchè avranno un peso anche sul Pnrr.

La maggiore novità in queste nomine è quella che riguarda l'Enel, dove è stato nominato amministratore delegato Flavio Cattaneo, mentre Paolo Scaroni ne diventa presidente. Confermato come Ad di Eni Claudio Descalzi, mentre alla presidenza arriva Giuseppe Zafarana. L'ex ministro Roberto Cingolani sarà il nuovo amministratore delegato di Leonardo. Con lui ci sarà l'ambasciatore Stefano Pontecorvo, nella carica di presidente. Altra conferma in Poste con l’Ad Matteo Del Fante e Silvia Rovere presidente. Attesa ancora per Terna, dove è in pole l'ex di Nokia Giuseppina Di Foggia come prima donna alla guida di una grande azienda di Stato in Italia. Tra le nomine previste anche quella a Cdp venture capital sgr, il Fondo innovazione creato da Cdp, dove Stefano Donnarumma è destinato a prendere il posto di amministratore delegato e direttore generale oggi ricoperto da Enrico Resmini, ex manager di Vodafone e di EY.





