Papa Francesco: “Tolleranza zero per abusi e Chiesa aperta a tutti anche ai gay”

ROMA - "Gli abusi sono una peste tremenda". Così Papa Francesco sul volo di ritorno dal Portogallo. Il Pontefice ha sottolineato che "la situazione è molto grave" e ribadito la necessità della "tolleranza zero". Poi ha rassicurato sulle sue condizioni di salute e in merito ai gay ha detto: la Chiesa è aperta a tutti,ma questo non vuol dire che i sacramenti sono per tutti allo stesso modo". Il Papa andrà a Marsiglia a settembre per l'incontro sul Mediterraneo. "Lo sfruttamento dei migranti è criminale,è un problema che mi preoccupa" ha detto.