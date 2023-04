Papa Francesco, oggi le dimissioni dal Gemelli. Domani celebrerà la messa delle Palme

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Santo Padre questa mattina dovrebbe lasciare il Policlinico Gemelli dove era ricoverato da mercoledì scorso. La notte trascorsa tranquillamente e il bollettino medico di Papà Francesco dovrebbe consentire le dimissioni dall'ospedale romano, così come aveva anticipato ieri sera Matteo Bruni, direttore della Sala Stampa della Santa Sede.

L'equipe medica di Papa Francesco, esaminati gli esami effettuati venerdì, e alla luce dei progressi finora compiuti, aveva confermato che oggi sabato mattina il Santo Padre poteva essere dinesso.

La conferma arriva in un aggiornamento sulle condizioni del Papa diffuso venerdì sera dalla Sala Stampa della Santa Sede.

Il Papa sentendosi meglio, ieri ha visitato i piccoli pazienti del reparto di oncologia pediatrica e neurochirurgia infantile dell'ospedale. Durante la sua visita, Papa Francesco ha espresso la sua gratitudine per “l'abnegazione e lo spirito di servizio” del personale medico e degli operatori sanitari “che contribuiscono ad alleviare i mali fisici e le angosce mentali di coloro che, quotidianamente, sono chiamati a testimoniare la Croce di Cristo”.

Come notato in precedenza, il Papa si è preso il tempo durante la sua visita per battezzare un neonato, Miguel Angel, ricordando alla madre del bambino di dire a coloro che registrano il battesimo nel registro parrocchiale che "il Papa lo ha battezzato!"

Il Papa ha anche voluto rassicurare i fedeli confermando che presiederà la messa per la Domenica delle Palme. - (PRIMAPRESS)