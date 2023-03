Papa Francesco "notte liscia come l'olio" all'Ospedale Gemelli di Roma dove è ricoverato

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Papa ha trascorso una prima notte tranquilla all'ospedale Gemelli dove è stato ricoverato da ieri per "un'infezione respiratoria". Dallo staff medico arrivano informazioni che il Santo Padre ha avuto una notte "liscia come l'olio", nello speciale appartamento dei Papi. "Gli infermieri sono molto ottimisti, ritengono che per le celebrazioni della prossima domenica delle Palme, ci sarà. Salvo naturalmente imprevisti", riferiscono alcune fonti. Ieri la Sala stampa vaticana aveva fatto sapere che il Papa aveva lamentato difficoltà respiratorie nei giorni precedenti. escludendo, tuttavia, l'infezione da Covid. - (PRIMAPRESS)