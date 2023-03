Oggi in vigore l’ora legale fino al 29 Ottobre. Risparmieremo energia per 240 mln di euro

(PRIMAPRESS) - ROMA - Lancette avanti di un'ora: è tornata in vigore l'ora legale fino a domenica 29 ottobre. Introdotta definitivamente nel 1966 al fine di consentire risparmi sui consumi di elettricità, consente di far coincidere le nostre ore di veglia con quelle dell'illuminazione naturale del Sole. Ciò produce un vantaggio non solo per le bollette ma anche per il Pianeta in in termini di minor inquinamento. La Società Italiana di medicina Ambientale ha fpresentato una petizione per mantetenerla in vigore tutto l'anno. Nei sette mesi in cui sarà in vigore l'ora legale l'Italia risparmierà circa 220 milioni di euro, grazie a un minor consumo di energia elettrica pari a circa 410 milioni di kWh che genererà, inoltre, un rilevante beneficio ambientale, quantificabile nella riduzione di circa 200 mila tonnellate di emissioni di anidride carbonica. - (PRIMAPRESS)