Notte prima degli esami: domani in 536 mila per la prova di Italiano. Solo orale per gli alluvionati

(PRIMAPRESS) - ROMA - La notte prima degli esami di Maturità. Dopo le tre sessioni segnate dal Covid, torna l'esame di maturità "tradizionale" per poco più di 536mila giovani, giunti alla fine del ciclo secondario superiore. Domani, si inizia con la prova scritta di Italiano e sarà uguale per tutti. Dopodomani la seconda prova. A seguire colloquio interdisciplinare e spazio ai percorsi di alternanza scuola-lavoro. Solo orale nelle zone alluvionate. Commissione mista: tre membri interni e altri tre esterni, come il presidente. I crediti pesano per un massimo 40 punti. - (PRIMAPRESS)