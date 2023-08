Niger: domani una nuova missione diplomatica di Ecowas ma si fa largo l’ipotesi “forte”

(PRIMAPRESS) - NIGER - Le forze dell'Ecowas sono pronte a intervenire in Niger "quando verrà dato l'ordine". Così un funzionario governativo dopo i colloqui in Ghana sul colpo di stato che ha estromesso Bazoum da presidente. "Anche il D-Day è deciso". L'ipotesi della mano forte di Ecowas si fa largo dopo i tiepidi segnali ottenuti dai primi tentativi di missione diplomatica in Niger. Domani 20 agosto si tenterà una nuova missione e questa volta per incontrare il generale Tchiani che finora si è sottratto agli approcci diplomatici. "Pronti a risolvere la questione pacificamente,ma bisogna essere in due" dice il commissario per gli affari politici e la sicurezza Ecowas. - (PRIMAPRESS)