New York: accusa di frode fiscale per la famiglia Trump. Vietati affari nella Grande Mela

NEW YORK - Per Donald Trump e i suoi figli arriva una accusa di frode fiscale avendo fornito per circa un decennio false informazioni finanziarie gonfiando il valore dei loro asset sino a 3,6 mld di dollari nei confronti di banche e assicurazioni. Lo ha stabilito il giudice di New York, Arthur Engoron che per questo ha revocato al- cune delle licenze commerciali di Trump rendendo così difficile o impossibile per lui e i figli adulti fare affari a New York.Si tratta del più forti colpi all'immagine e alle finanze di Trump