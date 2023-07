NATO: a Vilnius i paesi “guest”. Le conclusioni con gli interventi di Stoltenberg e Zelensky

(PRIMAPRESS) - VILNIUS - "La Nato è un'Alleanza regionale tra Europa e Nord America, ma le sfide sono globali e la nostra sicurezza intercon- nessa". Così il segretario Stoltenberg apre la seconda è conclusiva giornata a Vilnius del Consiglio allargato. "La guerra in Ucraina -prosegue- ha ramificazioni globali.Le minacce terrori- stiche e informatiche non conoscono confini.E i regimi autoritari si stanno avvicinando. Dobbiamo difendere insieme l'ordine internazionale basato sulle regole. Perciò accolgo con favore la presenza dei partner più stretti", Ue, Australia,Giappone,N.Zelanda e S.Corea. Intanto resta aperta la questione Ucraina con Zelensky che continua a forzare la mano all'Alleanza: "Nell'agenda di oggi abbiamo tre prio- rità -ha detto- la prima sono i pacchetti di armi per sostenere i nostri soldati, la seconda credo sia l'invito della Nato. Voglio parlare di tutte queste cose coi nostri alleati. Infine, le garanzie di sicurezza per l'Ucraina nel suo percorso verso la Nato". Lo ha detto il presidente Zelensky arrivando al vertice dellì'Alleanza atlantica che si chiude oggi a Vilnius. Nel programma del summit il Consiglio Nato-Ucraina. Attese dichiarazioni congiunte di Stoltenberg e Zelensky. - (PRIMAPRESS)