Napoli Campione d'Italia: a Udine il pari 1-1 vale lo scudetto per i partenopei

(PRIMAPRESS) - UDINE - E alla fine è esplosa la festa partenopea. Il Napoli pareggiando 1-1 ad Udine è Campione d'Italia a distanza di 33 anni e per la terza volta e con 5 giornate di anticipo. Il terzo scudetto della storia diventa matematico con il pari 1-1 a Udine. Un campionato stravinto, dominato e titolo strameritato. Partita che non inizia benissimo per il Napoli perchè viene colpito subito da Lovric, lasciato troppo solo in area (13'). Sloveno ancora minaccioso al 31'(Meret c'è),appena larga la capocciata di Osimhen.Al 52' gli azzurri impattano: Silvestri si oppone a Kvara,tap-in vincente di Osimhen. Sfiora il raddoppio Zielinski, poi è delirio alla 'Dacia Arena' e contemporaneamente anche al "Maradona", dove in 50 mila seguivano l'incontro dai monitor: Napoli in festa. - (PRIMAPRESS)