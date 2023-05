Mosca: il discorso di propaganda di Putin nel Giorno della Vittoria sulla Piazza Rossa

(PRIMAPRESS) - MOSCA - "Contro la Russia è stata scatenata una vera guerra ma abbiamo vinto il terrorismo". Le parole di Putin potrebbero essere attribuite a qualunque altro stato che si fosse impegnato per la libertà e la sicurezza della sua popolazione. Invece a pronunciarle, sulla Piazza Rossa Mosca nella celebrazione del Giorno della vittoria, è proprio il leader russo che ha aggredito l'Ucraina privandola della sua pace. "L' Occidente ha dimenticato a cosa ha portato il nazismo;causa "guerre sanguinose, semina "russofobia" e vuole "dettare le sue regole a tutte le nazioni". L'Ucraina "è diventata un ostaggio nelle mani dell'Occidente", mentre "il popolo ucraino è ostaggio del regime di Kiev e dei suoi piani crudeli e mercenari". Parole, che se non fosse per le diverse centinaia di morti, risulterebbero quasi come un sostenitore della comunanza con il popolo ucraino. Un discorso di propaganda che Inneggia alla vittoria e chiude: "Nulla è più forte della nostra unità". - (PRIMAPRESS)