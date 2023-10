Morti incidente stradale in Sardegna: aperta un’inchiesta sulla Sardinia Supercar Experience

(PRIMAPRESS) - CAGLIARI - È stata aperta un'inchiesta per stabilire la dinamica del tragico incidente stradale dove hanno perso la vita due turisti svizzeri, marito e moglie di 67 e 63 anni nel Sud Sardegna in seguito ad uno scontro frontale tra la loro Ferrari e un camper su cui viaggiava una coppia altoatesina. L'incidente ha coinvolto anche una Lamborghini con a bordo due cittadini indiani, che partecipavano alla Sardinia Supercar Experience un raduno di auto sportive prese a noleggio. Il tour è partito da Teulada e si sarebbe concluso tra qualche giorno a Olbia. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della locale stazione, alle 10,30 l'auto della coppia svizzera, mentre superava la Lamborghini, è finita contro il camper che viaggiava in direzione contraria con a bordo una coppia altoatesina di Selva di Val Gardena, 62 anni lui e 61 lei, rimasti feriti. La Ferrari ha poi preso fuoco e le due vittime sono morte tra le fiamme. Le due Supercar erano dirette a Masua, sulla costa di Iglesias, dove era in programma la sosta per il pranzo sulla strada per Mores, tappa finale di giornata. Nell'incidente, oltre alla Lamborghini noleggiata da due cittadini indiani originari di Mumbai, è stato coinvolto un quarto mezzo, un furgone. Sul posto sono intervenuti anche l'elisoccorso e i vigili del fuoco. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni all'altezza del km 96,300.

Molti i video che hanno ripreso la sequenza dell'incidente avvenuto su un rettilineo a San Giovanni Suergiu, sulla statale 195 Sulcitana. I video e le testimonianze parlano di una serie di violazioni del codice della strada è di alta velocità su una strada aperta al traffico trasformando l'arteria in un circuito automobilistico privo di ogni sicurezza. - (PRIMAPRESS)