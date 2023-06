Morte Berlusconi, Le Figaro titola questa mattina: “Il gigante della destra italiana”

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Silvio Berlusconi, le géant de la droite italienne. Così titola questa mattina il giornale francese Le Figaro nella sua prima pagina dando notizia della scomparsa ieri del presidente e fondatore di Forza Italia. Il quotidiano di Parigi lo definisce leone della destra con "luci e ombre" in un resoconto della sua vita di politico ed imprenditore "Dall'immobiliare al mondo dell'editoria, dalla tv allo sport, alla politica, l'intraprendente tuttofare ha governato l'Italia per 9 anni, imponendole una cura liberale negli anni '90,con un fine regno macchiato dagli scandali", aggiunge il giornale che lo definnisce un "vecchio Leone della destra" italiana. "Non dava lezioni di morale e piaceva ad una parte degli italiani". Le Figaro pur con la sua linea editoriale di Centrodestra non coglie la lunga sfida della magistratura di sinistra che aveva in Berlusconi un bersaglio da eliminare tormentando la sua vita con decine di processi da cui molti assolto o prescritti.

Domani si terranno i funerali presso il Duomo di Milano e sarà giornata di lutto nazionale con la sospensione anche dei lavori di Camera e Senato per 48 ore. - (PRIMAPRESS)