Moldavia: inizia oggi a Chisinau il summit della Comunità politica europea con 47 paesi

(PRIMAPRESS) - CHISINAU (MOLDAVIA) - Inizia questa mattina 1 giugno il summit della Comunità Politica europea nella capitale moldava di Chisinau dove si incontreranno 47 rappresentanti di Stati. Il summit è un confronto tra i capi di Stato o governo che non prevede delle conclusioni scritte ed è focalizzato principalmente su tre argomenti: la sicurezza, l'energia e la mobilità. L'obiettivo è creare una narrativa geopolitica" che includa i Paesi partecipanti, tra cui Ucraina, Armenia, Azerbaigian, Georgia, Turchia ma anche i Paesi dei Balcani Occidentali. Presenti, inoltre, le più alte cariche dell'Ue, Ursula von der Leyen e Charles Michel. Il summit è anche una forte occasione per dare un segnale chiaro alla Russia di Putin che sulla stessa Moldavia aveva messo gli occhi per una possibile invasione. Nel paese a conduzione fortemente europeista c'è tuttavia una consistente presenza filorussa. - (PRIMAPRESS)