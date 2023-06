Migranti: oggi la missione di Giorgia Meloni in Tunisia: “Un default del paese sarebbe devastante”

(PRIMAPRESS) - TUNISIA - Missione quest'oggi della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni in Tunisia con la missione principale di che riguarda la questione migranti. "La Tunisia è in una situazione molto delicata, rischia un default finanziario e se venisse giù il governo tunisino potremmo vivere uno scenario preoccupante". Così si era espressa la premier alla vigilia della sua missione in Tunisia. "E' uno scenario sul quale stiamo lavorando. E' un lavoro che si fa a livello internazionale. Nessuno può pensare di fermare da solo il vento con le mani", usando un'espressione che richiama molto la cultura magrebina. E ricorda che "noi sul piano migratorio e a livello globale ci siamo trovati nella congiuntura peggiore". - (PRIMAPRESS)