Migranti: morte 19 persone al largo della Tunisia. Duemila persone a Lampedusa

(PRIMAPRESS) - TUNiSIA - Morti almeno 19 migranti nel naufragio di un'imbarcazione al largo della Tunisia. Secondo le autorità tunisine erano provenienti dall'Africa sub-sahariana e diretti in Italia. La conferma arriva anche dalla Ong Forum per i diritti sociali ed economici. La Guardia costiera tunisina ha salvato 5 persone che erano a bordo del barcone partito da Sfax. Nel report dei militari tunisini si riporta di aver fermato circa 80 imbarcazioni dirette in Italia negli ultimi 4 giorni e di aver bloccato 3 mila migranti. Ieri,nuovo record di sbarchi a Lampedusa: 2 mila persone arrivate in 24 ore. - (PRIMAPRESS)