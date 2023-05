Meteo: forti temporali oggi sulla Pianura Padana fino all’Emilia Romagna già colpita dall’alluvione

(PRIMAPRESS) - EMILIA-ROMAGNA - Attese avversità meteo sulla regione per oggi. Forti temporali sulla Pianura Padana fino all'Emilia Romagna già duramente colpita dall'alluvione. La nuova ondata di maltempo si abbatterà ancora una volta sulla regione già flagellata dalle inondazioni e con il problema di smaltire l'acqua ancora presente in garage e cantine. Al centro sarà poco nuvoloso con temporali sparsi in attenuazione nel tardo pomeriggio. Anche per il Sud e la Sicilia, la giornata sarà poco nuvolosa con rovesci o temporali nelle aree adriatiche che tenderanno a diminuire in serata. - (PRIMAPRESS)