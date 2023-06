Mercenari di Wagner alle porte di Mosca. La fuga dagli edifici pubblici e il monito di Lavrov

(PRIMAPRESS) - MOSCA - Nella capitale russa sarebbe in corso una massiccia evacuazione degli edifici pubblici a causa dell'avanzata delle truppe del gruppo Wagner sulla capitale russa. Lo afferma la Bbc Russia postando video in cui si vedono persone che abbandonano velocemente alcuni edifici nei pressi del Cremlino. Restrizioni ai movimenti dei cittadini russi sono state introdotte in varie regioni. Nella regione di Kaluga, a 180 chilometri da Mosca, sono in vigore restrizioni al traffico sulle strade a Est e a Ovest del capoluogo Kaluga. A confermare l'arrivo dei miliziani della Wagner nella regione di Lipetsk a sud di Mosca è il governatore Igor Artamonov sul suo canale Telegram. Intanto l'Autorità russa di controllo delle telecomunicazioni ha bloccato i social network del gruppo Wagner per impedire la diffusione di appelli a partecipare alla rivolta dei mercenari guidati da Yevgeny Prigozhin. Intanto il ministro degli Esteri Lavrov ha lanciato un monito all'Occidente di non usare la situazione interna russa per "raggiungere scopi russofobi". Lo si legge in un comunicato del ministro che aggiunge: "Siamo convinti che in un prossimo futuro la situazione troverà una soluzione". E ancora: Nonostante la tentata ribellione armata in Russia, tutti gli obiettivi dell'operazione militare speciale in Ucraina saranno raggiunti". - (PRIMAPRESS)