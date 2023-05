Meloni e von der Leyen: “Ora l’emergenza poi risorse fondo solidarietà, coesione e agricoltura”

(PRIMAPRESS) - BOLOGNA - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e della Commissione Europea, Ursula von der Leyen hanno sorvolato nel pomeriggio le zone alluvionate dell’Emilia Romagna. Un’ora circa di volo per un colpo d’occhio su un disastro ambientale che ha messo in ginocchio imprese e l’agricoltura. Nel punto stampa tenuto all'aeroporto di Bologna “Ringrazio la presidente von der Leyen per essere venuta di persona per rendersi conto della situazione qui in Emilia Romagna. Diversi paesi hanno offerto la loro solidarietà tra gli Stati membri. Chiaramente il sostegno della Commissione europea sarà molto importante. Noi chiederemo di accedere al fondo di solidarietà e a quelli agricoli vista la natura di questo territorio. Voglio ringraziarla ancora una volta per tutto quello che farà - poi aggiunge rivolgendosi alla von der Leyen - qui troverai un popolo orgoglioso che si è subito rimboccato le maniche”. La presidente della Commissione ha parlato di come sia stato impressionante vedere l’acqua e il fango vere cicatrici profonde. “Sono qui per un messaggio molto chiaro. Sono rimasta colpita dalla solidarietà che si è sviluppata. Al momento si risponderà solo dell’emergenza ma arriverà dall’Europa tutto l’aiuto con i fondi di coesione e solidarietà ma anche per la prevenzione”. Il punto stampa si è concluso con l'abbraccio dei due vertici e con il saluto del presidente della regione onaccini. Poi per Meloni il rientro a Roma per il Consiglio dei ministri alle 18 mentre von der Leyen continuava il sopralluogo con Bonaccini e Fitto. - (PRIMAPRESS)