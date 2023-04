Mattarella in Polonia: "Sintonia con Duda per sostegno all'Ucraina e politiche migrazioni dell'Ue"

(PRIMAPRESS) - VARSAVIA - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in visita in Polonia, ha sottolineato la "piena sintonia" con il presidente polacco Duda,"nel sostegno all'Ucraina, in ogni settore,fin- ché necessario". "Siamo inorriditi da alcuni comportamenti disumani delle forze russe"."Sono in gioco i valori di libertà e democrazia" perciò è "importante la compattezza della Nato e Ue". Altra questione affrontato nel colloquio tra i due capi di stato è stato la spinosa questione della migrazione in cui anche la Polonia è ampiamente coinvolta anche per effetto del conflitto in Ucraina che è andato ulteriormente a pesare sui flussi già provenienti dall'Africa: "E'un problema Ue. Nessuno Stato può affrontarlo da solo. Serve una nuova politica di asilo, superando regole che ormai sono preistoria", esorta Mattarella.

Mattarella ha poi deposto una corona al Sacello del Milite Ignoto. Martedì 18, il Presidente avrà incontri con il Primo Ministro, Mateusz Morawiecki, al Palazzo della Cancelleria, con la Presidente del Sejm, Elżbieta Witek e con il Presidente del Senato, Tomasz Grodzki, al Palazzo del Parlamento. Nel pomeriggio Mattarella sarà ad Auschwitz dove deporrà una corona al Muro delle esecuzioni, visiterà il Museo di Auschwitz 1 e prenderà parte alla cerimonia conclusiva della Marcia dei Vivi. La mattina di mercoledì 19 il Capo dello Stato terrà una prolusione all’Università Jagellonica di Cracovia e deporrà una corona presso la lapide commemorativa di fatti del 6 novembre 1939. - (PRIMAPRESS)