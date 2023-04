Libano: l’aviazione israeliana ha colpito 10 siti di Hamas. Distrutti due tunnel

(PRIMAPRESS) - ISRAELE - I raid dell'aviazione israeliana in Libano hanno colpito oltre 10 siti di Hamas, mentre a Gaza sono stati distrutti 2 tunnel e diverse postazioni. Lo riferisce il portavoce dell'esercito israeliano. Hamas ha lanciato da Gaza 44 razzi contro Israele:uno ha centrato una casa di Sderot senza causare vittime. 14 razzi sono caduti in area aperta, 8 sono stati intercettati e 12 sono finiti in mare. Ai residenti intorno alla Striscia, dove sono caduti gli altri 9 razzi, è stato chiesto di restare nei rifugi. - (PRIMAPRESS)