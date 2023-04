Lavarov all’Onu: “L’Ucraina brucia libri russi in piazza. Vuole cancellare l’educazione russofona”

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - "Nessuno ha bisogno della Terza guerra mondiale, ma sembra che qualcuno sia pronto ad andare fino in fondo". Così il ministro degli Esteri russo, Lavrov, parlando ai media all'Onu. Ma quando si parla di "Terza guerra mondiale tutti puntano il dito contro la Russia", dice. L'Ucraina ha messo al bando l'educazione in russo bruciando libri russi nelle piazze in stile nazista,ha fatto sapere Lavrov: il Cremlino non vuole discriminazioni in Ucraina contro i russofoni e i credenti della chiesa ortodossa russa, sottolinea il ministro. - (PRIMAPRESS)