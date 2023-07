L’esercito israeliano ha annunciato il ritiro da Jenin dopo due giorni di raid con 13 morti

(PRIMAPRESS) - PALESTINA - L'esercito israeliano ha fatto sapere di aver terminato il ritiro delle sue truppe da Jenin, in Cisgiordania, mettendo fine alla massiccia operazione definita di "antiterrorismo" durata due giorni. Nell'operazione israeliana sono morti 13 palestinesi e migliaia sono fuggiti. Morto anche un soldato israeliano. Intanto, l'aviazione israeliana ha bombardato siti nella Striscia di Gaza "in risposta ai lanci di razzi avvenuti in precedenza". Sono stati danneggiati edifici, ma non ci sarebbero vittime.

Ieri, invece, è stato ucciso un giovane palestinese che si è lanciata con la sua auto contro un gruppo di pedoni a Tel Aviv provocando il ferimenato di una decina di persone, alcune gravi. Il conducente è stato subito ucciso a colpi di pistola da un civile israeliano armato. Il video che mostra il conducente dell'auto morto è stato condiviso sui social. La polizia israeliana parla di un at- tacco terroristico. E la Jihad islamica aveva rivendicato l'aggressione. - (PRIMAPRESS)