L’Angelus del Papa oggi: “Lasciamoci toccare dalle situazioni di chi è provato”

(PRIMAPRESS) - CITTÀ DEL VATICANO - "L’amore di Gesù ci chiede di lasciarci toccare dalle situazioni di chi è provato. Penso specialmente alla Siria e alla Turchia, alle tantissime vittime del terremoto, ma pure ai drammi quotidiani del caro popolo ucraino e di tanti popoli che soffrono a causa della guerra o a motivo della povertà, della mancanza di libertà o delle devastazioni ambientali" - Così il Pontefice nell'Angelus di oggi in cui si celebra anche la Festa del Papà - "Sono vicino in tal senso alla popolazione neozelandese, colpita negli ultimi giorni da un devastante ciclone”. Ha detto Papa Francesco subito dopo la recita dell’Angelus oggi affacciato alla finestra del palazzo Pontificio in piazza San Pietro. “Fratelli e sorelle, non dimentichiamo chi soffre e facciamo in modo che la nostra carità sia attenta, sia una carità concreta!”, ha aggiunto. Questa mattina il Papa aveva ricevuto gli auguri dal Presidente Mattarella per il suo decennale. - (PRIMAPRESS)