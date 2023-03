ISTAT: inflazione 2023 a +5,4%. Rallentamento dei prezzi a +9,1%. Spinta a rialzo di alimentari

(PRIMAPRESS) - ROMA - A febbraio l'indice nazionali dei prezzi al consumo (Nic) segna +0,2% su base mensile e +9,1% su base annua, consolidando così il rallentamento dei prezzi. Lo comunica l'Istat.Inflazione acquisita per il 2023 a +5,4%(indice generale) e a +3,7% (componente di fondo). Restano le spinte al rialzo dei prezzi di alimentari lavorati e non, dei Tabacchi e dei servizi. I prezzi del car- rello della spesa accelera in termini tendenziali(da +12% a +12,7%).Pressoché stabili quelli dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto (da +8,9% a +9%). - (PRIMAPRESS)