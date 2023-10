Israele: le mediazioni di Egitto e Turchia con l’appoggio degli Arabi. Smentiti rilasci di ostaggi

(PRIMAPRESS) - ISRAELE - L'Egitto verso negoziati con Hamas e anche il presidente turco Erdogan avrebbe avviato negoziati con Hamas per ottenere la liberazione degli ostaggi israeliani. Lo si apprende da fonti ufficiali. Tradizionalmente vicino al Qatar, Erdogan ha parlato con il principe ereditario dell'Arabia Saudita Mohammed bin Salman e con il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune, ha riferito l'agenzia ufficiale Anadolu. A nome della Turchia "siamo pronti a fare tutto quello che è in nostro pote- re" ha dichiarato Erdogan.

Intanto in serata era circolata la notizia di una liberazione di tre ostaggi ma alcuni media israeliani hanno smentito il rilascio di una donna e i suoi due bambini, annunciata da Hamas con un comunicato. In un videotrasmesso successivamente da Al Aqsa Tv,il canale del gruppo islamico, si vedono una donna in camicia blu con due bambini e tre uomini armati che si allontanano da una zona con filo spinato che sembra essere la recinzione eretta da Israele attorno alla Striscia di Gaza. La signora Aladjem ha raccontato che i suoi rapitori l'hanno lasciata libera di andarsene con i bimbi. - (PRIMAPRESS)