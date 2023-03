Israele: il presidente Herzog scrive a Netanyahu: "Interrompi la riforma della Giustizia"

(PRIMAPRESS) - ISRAELE - Il crescendo di proteste in Israele per la riforma di giustizia ha spinto questa mattina il Presidente israeliano Isaac Herzog a chiedere al Primo Ministro Benjamin Netanyahu di fermare la riforma che "indebolisce il sistema giudiziario". Herzog ha fatto appello direttamente al Premier,facendo riferimento anche ai disordini avvenuti nel Paese: "Abbiamo assistito a scene terribili per un paese, faccio appello al Primo Ministro,ai membri del Governo, per il bene dell'unità del Popolo di Israele, ti invito ad interrompere immediatamente l'iter della riforma della Giustizia". - (PRIMAPRESS)