Israele entra in “stato d’allerta di guerra” contro gli attacchi di Hamas che celebra la Jihad

(PRIMAPRESS) - ISRAELE - Sirene d'allarme sono risuonate nella zona centrale e nel sud di Israele per segnalare il pericolo terrorismo Lo riferisce il portavoce militare,parlando di "infiltrazione di terroristi"da Gaza. Le sirene hanno messo in allarme anche Tel Aviv mentre la radio militare ha segnalato razzi da Gaza, in parte intercettati dalle batterie di difesa ma altri hanno colpito aree civili provocando un morto e 15 feriti. Non è chiaro se ci sia un legame tra gli attacchi di oggi e le celebrazioni per l'anniversario della fondazione della Jihad islamica, svoltesi ieri a Gaza. Hamas aveva annunciato l'inizio dell'operazione "Alluvione al-Aqsa" condotta da Mohammad Deif, capo dell'ala militare di Hamas a Gaza, avvertendo del consistente lancio di razzi e l'ingresso di miliziani armati dalla Striscia in territorio israeliano. "Abbiamo avvisato più volte il nemico sionista", ha detto Deif. Miliziani sono entrati in azione a Sderot a bordo di un furgone e hanno aperto il fuoco.In un video, uomini in nero con fasce bianche sparano su una pattuglia israeliana. Israele ha dichiarato "lo stato di allerta di guerra". - (PRIMAPRESS)