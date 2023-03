Israele: cresce la protesta contro la legge che limita i poteri della Corte Suprema

(PRIMAPRESS) - TEL AVIV - Migliaia di israeliani stanno scendendo in piazza a Tel Aviv contro la controversa riforma della giustizia promossa dal governo,in vista di una settimana chiave sia per l'iter legislativo che per la protesta. Altre grandi manifestazioni sono previste in altre città del Paese, tra cui Gerusalemme,Haifa,Herzliya e Beersheba. Gli oppositori del governo Netanyhau stanno manifestando da 12 settimane contro le proposte del ministro Giustizia,Levin,di limitare i poteri di controllo giudiziario della Corte Suprema. - (PRIMAPRESS)