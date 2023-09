Inflazione: nuova frenata di settembre con un rallentamento al 5,3%. Carrello spesa a +8,3%

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nuova, lieve frenata dell'inflazione a settembre. I prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, segnano infatti +0,2% su mese e +5,3% su base annua (+5,4% ad agosto). Questa la stima preliminare Istat. Inflazione acquisita per il 2023 è pari a +5,7% per l'indice generale e +5,2% per la componente di fondo (al netto degli energetici e degli alimentari freschi. In frenata anche i prezzi del carrello della spesa,che si attesta a +8,3% tendenziale dal +9,4%. Beni ad alta frequenza d'acquisto a +6,6% dal +6,9%. - (PRIMAPRESS)