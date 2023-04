Incriminazione Trump, il Procuratore di Manhattan denuncia intimidazioni dei Repubblicani

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - I repubblicani della Camera stanno cercando di minare un'indagine in corso con una campagna senza precedenti di intimidazioni. Lo afferma Alvin Bragg,il procuratore di Manhattan che ha incriminato Donald Trump. "I ripetuti tentativi di indebolire le autorità statali e locali sono un abuso di potere che non ci scoraggerà nel difendere la legge", evidenzia Bragg, dopo che il presidente della commissione Giustizia della Camera ha spiccato un mandato di comparizione per Mark Pomerantz, ex ufficio procura Manhattan. - (PRIMAPRESS)