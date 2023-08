Incontro Israele-Libia a Roma: sospesa da Tripoli la ministra degli Esteri Al Mangoush

(PRIMAPRESS) - LIBIA - Quello definito come uno "storico incontro" a Roma tra Israele e Libia, probabilmente doveva restare segreto è invece la notizia rimbalzata sui media ha provocato un terremoto politico nel governo di Tripoli che ha sospeso la sua ministra degli Esteri Najila Al Mangoush. Il primo ministro libico Dbeibah ha sospeso a titolo precauzionale la ministra degli Esteri Al Mangoush e avviato indagini penali a seguito del suo "incontro segreto" a Roma con il ministro degli Esteri israeliano Eli Cohen. La notizia dell'incontro di Roma ha immediatamentei scatenato forti proteste a Tripoli. Già dalla tarda serata scene di pneumatici bruciati, bandiere d'Israele alle fiamme e gente in strada per chiedere le dimissioni di Mangush erano segnalati in tutta la città. Ad offrirsi ad ospitare l'incontro era stata la nostra Farnesina con la disponibilità del ministro degli Esteri italiano Tajani. - (PRIMAPRESS)